28 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 00:03 — REGNUM Республиканская партия набрала небольшое преимущество по сравнению с демократами на фоне того, как проблемы экономики отодвинули на второй план тему абортов и заняли более актуальное место среди избирателей за несколько недель до ноябрьских промежуточных выборов, выявил новый опрос CBS/YouGov

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным национального опроса, 46% зарегистрированных избирателей планируют поддержать республиканцев. Это всего на один пункт больше, чем 45% респондентов, которые заявили, что будут голосовать за демократов.

При этом 82% указали, что проблемы экономики при голосовании стоят для них в приоритете. Еще 76% сказали, что для них очень важна тема инфляции.

На этом фоне на второй план отошла борьба за право на аборты, которую демократы упорно старались сделать главным пунктом своей предвыборной кампании. Только 59% потенциальных избирателей сказали, что эта проблема для них важна при голосовании. Еще 20% сказали, что это совсем не важно.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Сейчас никого не волнует вопрос об абортах. Но нас волнует, что в этом году американским семьям придется дополнительно потратить 5200 долларов на оплату инфляции Джо Байдена и рекордных цен на бензин. На 433 доллара больше в месяц за те же товары и услуги по сравнению с прошлым годом», — пишет HarryBaals404.

«К сожалению, многие отказываются понять, что тема абортов — это не федеральный вопрос, и эту проблему не нужно учитывать при голосовании», — напоминает clinocio.

«Аборты доступны. Они не были запрещены во всех штатах, и если нужно, можно поехать в другой штат и сделать там аборт. Экономика в любом случае гораздо важнее», — считает txbart.

«Нашему так называемому президенту необходимо почти ежедневно напоминать, что он является президентом всей нации, всех Соединенных Штатов Америки, а не только половины ее, или какого-то процента, который, как он думает, поддерживает его. Граждане-республиканцы в той же степени подчиняются его президентскому руководству, как и его собственные сторонники. Я никогда не видел президента, который бы так разделил страну. Это не пройдет. Это по меньшей мере не по-американски», — возмущается coldstream.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Во втором квартале задолженность американских домохозяйств по кредитным картам выросла на 13% в годовом исчислении, что представляет собой самый резкий рост с 1999 года, поскольку потребители всё больше полагаются на кредиты в условиях стремительно растущей инфляции. И теперь, когда администрация Байдена четыре раза повысила процентную ставку в 2022 году, бедные и средний класс будут дорого платить за это», — предупреждает HarryBaals404.

«Аборты не спасут демократов. Особенно когда люди осознают, что аборты не были запрещены Верховным судом. Штаты решают вопрос запрета самостоятельно. Люди заботятся о безопасности, еде, свободе и своих семьях. И точка», — подчеркивает texas_bluebonnet.

«Меня не волнуют аборты. Я не либерал. Я консерватор. Я достаточно умен, чтобы знать, как пользоваться противозачаточными средствами», — делится lovefreedomhatelibs.

«Аборты по-прежнему доступны, в то время как наша экономика, стоимость продуктов питания и всего, что вы можете купить, вздулась из-за политики Байдена», — жалуется hammertime47.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда в опросах говорится, что «республиканцы» выигрывает 1 балл, то мы выигрываем как минимум на 9. На промежуточных выборах будет бойня», — считает fightthefarleft.

Напомним, что ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский рассказал, что несмотря на все попытки ФРС США переломить опасную ситуацию, инфляция в Америке остается стабильно высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергию и более широким ценовым давлением на потребителей и производителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция в США остается опасно высокой — профессор Ильинский