Тбилиси, 28 сентября, 2022, 01:34 — ИА Регнум. В центре столицы Грузии прошёл ряд антироссийских мероприятий, сообщает 27 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.ge 27 сентября 2022. Тбилиси

Сначала на проспекте Руставели прямо перед зданием грузинского парламента прошла выставка, посвящённая «геноциду, проводимому Россией, на территории [бывш. УССР]». После неё к зданию парламента было организовано шествие с лозунгами, осуждающими Россию и прославляющими киевский режим. Демонстранты скандировали: «Да здравствует Грузия!» и «Слава героям!» В заключение на проспекте Руставели на специальных больших экранах был показан документальный фильм «Россия — террористическое государство».

Напомним, что 27 сентября в Тбилиси отмечали 29-летнюю годовщину отступления грузинских войск из Сухума. В Тбилиси прошли несколько мероприятий с участием официальных лиц и оппозиции, во многом носивших антироссийский характер.