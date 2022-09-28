28 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Референдум по вопросу о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобождённых Запорожской и Херсонской областей с Россией был организован на хорошем уровне, а люди, принявшие участие в нем, отмечали, что они пришли голосовать за своё будущее. Об этом ИА REGNUM рассказали международные наблюдатели, следившие за ходом голосования.

Татьяна Стоянович, , 00:45 — REGNUM Голосование на референдуме о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобождённых Запорожской и Херсонской областей с Россией закончилось 27 сентября в 20 часов. В настоящее время идет подсчет голосов.

Референдум в ДНР по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За ходом референдума следили международные наблюдатели из 50 стран. Представители Франции и Венесуэлы поделились с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями об организации голосования.

Президент НКО Le Collectif France-Russie (Франция) Андре Мишель Клод Шанклю получил возможность побывать на участках в Херсонской области, в Симферополе, Севастополе и в Москве. В первый день голосования его группа поехала в один из населенных пунктов на юге Херсонской области. По словам Шанклю, из-за военных действий дорога заняла много времени, и поэтому наблюдатели прибыли на участки перед их закрытием.

«Мы видели только завершение первого дня голосования. На следующий день мы были в Симферополе и Севастополе, где явка была достаточно большая. В третий день голосования в Москве тоже было достаточно много людей. На участках не было такого ажиотажа, но это, возможно, связано с тем, что голосование растянуто на четыре дня, и у людей была возможность приходить в удобное для них время», — отметил Шанклю.

Общественный деятель из Франции добавил, что у него была возможность поговорить со многими людьми, которые принимали участие в референдуме, и узнать, зачем они пришли, какие у них ощущения.

«В большинстве случаев люди говорили, что они хотят жить в мире и спокойствии, стать частью России. Люди были достаточно взволнованы, но одновременно и уставшие, потому что они устали от военных действий. Разные эмоции и ощущения были», — рассказал наблюдатель из Франции.

По словам Шанклю, в Херсонской области, в которой всё еще ведутся военные действия, миссия наблюдателей, к сожалению, больше времени провела в дороге, нежели на участках. Но при этом он отметил, что с точки зрения безопасности организация была на высшем уровне.

«Миссию наблюдателей постоянно сопровождали военные. Нам была обеспечена полная безопасность. В Севастополе, Симферополе и в Москве всё было достаточно серьезно организовано, никаких нарушений выявлено не было. Все условия для секретного голосования были соблюдены», — подытожил Андре Шанклю.

Бывший посол Венесуэлы в Сирии, бывший временный поверенный в делах посольства Венесуэлы в Сербии Диа Надер де Эль-Андари первые два дня наблюдала за ходом референдума в Мелитополе. По ее словам, местные власти ожидали, что явка в первый день составит 20%. Тем не менее, на второй день ей сообщили, что явка первого дня превысила 20%, и что это очень хороший показатель.

Диа Надер де Эль-Андари. Цитата из видео с канала «Правдивая Правда»

«Я не могу не поделиться своими впечатлениями из Мелитополя. Дело в том, что один из участков был оборудован в православном монастыре, и на меня это произвело очень большое впечатление. Мне почти 73 года, и я в первый раз вижу, что голосование проходит в монастыре, где, по моему мнению, находится дом Бога. Я там видела много людей. Помещение для голосования было небольшое, но были обеспечены все условия для того, чтобы голосование было тайным. Всё было организовано хорошо», — рассказала дипломат из Венесуэлы.

Эль-Андари также отметила, что безопасность была гарантирована не только международным наблюдателям, но и всем людям, пришедшим на участки. «Всё время военные были с нами, и мне было приятно, что они нас оберегают», — сказала она.

В третий день референдума Эль-Андари наблюдала за голосованием в Одинцово (Московская область). По ее словам, там явка была большая, а участки были отлично оборудованы.

«Мне из Франции прислали фотографии, где якобы видно, что на участках нет элементарных условий для проведения тайного голосования. На одной из фотографий женщина голосует, а вокруг нее все смотрят в ее бюллетень. Также там говорится, что на участках нет конвертов, в которые надо положить бюллетени. Это глупости. Я сама всё фотографировала. Даже там, в монастыре в Мелитополе, были места, где можешь голосовать и никто тебя не видит, что ты делаешь. Может, их не так много, как в Одинцове, но там военные условия. В Одинцове я удивилась, как хорошо всё было сделано», — рассказала Эль-Андари.

Гостя из Венесуэлы также рассказала, что на Западе говорят о том, что Россия на референдум пригласила наблюдателей всего лишь из восьми стран. «Но только в моей группе было пять человек из пяти разных стран. Я спросила, из каких стран приехали наблюдатели. Оказалось — из 50 стран», — добавила она.

«Вы знаете, Запад говорит о том, то там демократия, свобода, что можно свободно выражать свое мнение, в то время как в России диктатура. Но в нашей миссии был наблюдатель из Германии, которого выгнали с работы, потому что он приехал сюда наблюдать за референдумом», — поделилась венесуэльский дипломат.

По словам Эль-Андари, за все четыре дня референдума она не заметила огромных очередей перед участками, где проходило голосование, и, по ее мнению, это можно объяснить тем, что процесс продолжался не один день, как это обычно происходит в Венесуэле, а четыре дня.

«Для четырех дней я считаю, что явка была хорошая. В монастыре в Мелитополе я видела много людей, но в Подмосковье еще больше. В Одинцово это был предпоследний день голосования, и люди вышли более массово. Люди всегда оставляют всё на последний момент, это нормально», — полагает она.

Референдум в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эль-Андари добавила, что ей удалось поговорить со многими участниками референдума, в том числе с молодыми людьми. Она интересовалась их мотивами для участия в референдуме, спрашивала, оказывал ли кто-то на них давление перед тем, как они пришли голосовать.

Диа Надер де Эль-Андари Одна женщина даже не могла говорить от сильного волнения. Она сказала, что она голосует за будущее, что она русская и она очень хочет этого воссоединения с Россией. Я пока говорю с вами, у меня мурашки по теле от ее слов. После того, как я закончила разговор с ней, я обняла ее и поцеловала. Иногда трудно словами выразить такие вещи, их надо сердцем почувствовать.

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