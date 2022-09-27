Милан, Италия, , 22:05 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, скорее всего, не будет занимать никакого формального высокого поста в новом правительстве страны, заявил 27 сентября координатор партии Антонио Таяни.

Сильвио Берлускони European People's Party

По его словам, 85-летний политик скорее склоняется к «роли отца правой коалиции, постановщика, гаранта, в том числе на международном уровне».

Ранее высказывались предположения, что избранный в сенат Италии Берлускони может стать его председателем.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.