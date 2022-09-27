Запорожье, Украина, 27 сентября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В Запорожской области за воссоединение с Россией отдали свои голоса 93,11% избирателей, сообщает 27 сентября региональный Избирательный комитет.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Запорожской области по вопросу воссоединения с Россией

Такие данные были объявлены по итогам подсчёта 100% бюллетеней для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в республиках Донбасса и в освобожденных от нацистов Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о воссоединении с Россией.

Незадолго до их начала президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит волеизъявление жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.