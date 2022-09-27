Рим, , 22:01 — REGNUM В убеждениях будущего премьер-министра Италии Джорджи Мелони нет ничего «радикального», заявил 27 сентября бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон.

Стивен Бэннон Elekes Andor

«Она за Бога, семью и Отечество. Это не кажется мне радикальным», — заявил Бэннон.

В ряде западных СМИ правую коалицию Италии и особенно лично Мелони представляют в качестве «ультраконсерваторов» или даже «неофашистов».

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.