Париж, , 21:59 — REGNUM В Сеть выложили тизер фильма «Астерикс и Обеликс: Срединное царство». Об этом пишет портал Film.ru 27 сентября.

Астерикс и Обеликс Цитата из тизера к/ф «Астерикс и Обеликс: Срединное царство»

В ролике показывают главных героев картины — Астерикса и Обеликса, которые отправляются в Китай, чтобы помочь местной принцессе и её матери-императрице. В ленте сыграют Гийом Кане, Венсан Кассель, Марион Котийяр, Рамзи Бедья, Линь Дан Фам, Пьер Ришар и футболист Златан Ибрагимович. Кане также выступит режиссёром и соавтором сценария проекта.

Напомним, премьера «Астерикса и Обеликса: Срединное царство» запланирована на 1 февраля 2023 года. Выйдет ли картина в российский прокат — неизвестно.

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