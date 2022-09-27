Уфа, 24 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии Денису Чернятьеву предоставить ему доклад о ситуации по строительству высотного здания рядом с малоэтажным домом в Уфе. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Высотный дом

В СМИ была опубликована информация о том, что жители микрорайона Южный г. Уфы планируют записать видеообращение к руководству СК России, поскольку они недовольны тем, что около их малоэтажного дома планируется строительство 27-этажного здания.

По мнению жителей, если здание будет возведено, то жителям негде будет учить своих детей, поскольку новые социальные объекты в ближайшее время строить не планируется, а все близлежащие школы и детские сады переполнены.

«Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Чернятьеву Д.Н. представить доклад о ситуации», — сообщает пресс-служба.

Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.