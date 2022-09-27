София, 27 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. С нового года в Болгарии могут резко увеличены тарифы на услуги центрального отопления. Об этом 27 сентября в эфире Болгарского национального телевидения заявил председатель Ассоциации операторов тепловых компаний страны Кремен Георгиев.

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По словам Георгиева, рост цен произойдет в том случае, если государство не найдет возможности компенсировать затраты на содержание теплосетей. «Таким образом, отопление подорожает в среднем на 60%», – сказал Георгиев.

Как утверждают независимые эксперты, на этом фоне болгарам следует ожидать подорожания горячей воды.

Напомним, по данным Национального статистического института Болгарии, на сегодняшний день абсолютное большинства жителей этой балканской страны не располагают финансовыми средствами для своевременной оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства.