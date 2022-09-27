Брага, Португалия, 27 сентября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. 27 сентября в Браге на стадионе «Брага Мунисипал» национальная сборная Португалии по футболу в матче последнего шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Дмитрий Садовников Криштиану Роналду

Бригада арбитров (Италия): Даниэль Орсато | Чиро Карбоне | Алессандро Джаллатини | Даниэле Довери | Джорджио Перетти.

Стартовые составы команд:

Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Жоау Канселу, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Диогу Жота.

Испания: Унай Симон, Пау Торрес, Уго Гильямон, Хосе Луис Гайя, Коке, Даниэль Карвахаль, Родриго Эрнандес, Карлос Солер, Ферран Торрес, Пабло Сарабия, Альваро Мората.