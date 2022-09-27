Рим, , 21:54 — REGNUM Лидер «Братьев Италии» и будущий премьер-министр страны Джорджа Мелони вовсе не выступает за запрет абортов, она поддерживает «права женщин», заявила 27 сентября журналистам сестра Мелони Арианна.

Джорджа Мелони Quirinale.it

Наблюдатели ранее отмечали, что консервативная риторика правоцентристов («Бог, семья, Родина»), вероятно, существенно «смягчится» после их победы на выборах.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.