Констанца, Румыния, 27 сентября 2022, 21:52 — REGNUM Представители пограничной полиции и таможенной службы Румынии изъяли в порту Констанца на юго-востоке страны крупную партию контрафактных игрушек, поступивших из Китая. Об этом 27 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Пластиковые солдатики
Пластиковые солдатики
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По предварительным данным, груз предназначался для крупной сети универмагов в Молдавии. Как утверждают эксперты, 99% из 15 тысяч наименований этих детских игрушек являются подделками продукции всемирно известных торговых марок.

Сумма задержанного товара на черном рынке может превысить $2 млн. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с контрабандой.

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