Милан, Италия, , 21:50 — REGNUM Новое правоцентристское правительство Италии в своей внешней политике будет стремиться к «хорошим отношениям со всеми», заявил 27 сентября лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони Paz.ca

При этом, добавил политик, «ориентирами» правительства будут являться ЕС и НАТО.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.