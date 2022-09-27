Таганрог, Ростовская область, 27 сентября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Центральная часть Пушкинской набережной в Таганроге будет преображена в 2023 году. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, побывавшей 27 сентября с рабочей поездкой на Дону.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на Пушкинскую набережную в Таганроге

Так, в 2023 году предполагается обновить 3,5 гектара центральной части Пушкинской набережной. В рамках работ по благоустройству территории будут созданы различные спортивные и игровые зоны.

Наряду с этим готовится техническая документация к следующему этапу реконструкции, в котором предусмотрено берегоукрепление на протяжении всей Пушкинской набережной. Ко второму этапу планируется приступить в 2023 году.

«Это исторический объект, протяженность его 2,3 км, почти половина — это исторически культурное наследие. Первый этап модернизации будет выполнен в следующем году. Работы будем стараться завершить к 325-летию Таганрога», — сообщил донской губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что план по благоустройству объекта предусматривает не только реконструкцию, но и расширение Пушкинской набережной, где расположено большое количество охранных зон.