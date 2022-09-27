Копенгаген, 27 сентября 2022, 21:54 — REGNUM Два сильных сейсмических толчка, похожих на взрывы, зафиксированы в Балтийском море в районе утечек на газопроводах «Северных потоков», сообщает вечером 27 сентября Reuters со ссылкой на Датскую геологическую службу.

Газопровод «Северный поток»
Газопровод «Северный поток»
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«Два сейсмических толчка, более напоминающих взрывы, чем землетрясения, зарегистрированы в понедельник на сейсмографических станциях в Дании, Швеции и Германии», — сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о подводных взрывах в районе утечек с газопроводов сообщили сейсмологи Швеции. МВД страны начало расследование, квалифицировав инцидент как «акт жесткого саботажа».

Резкое падение давления в газопроводах произошло 26 сентября.