Копенгаген, 27 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Два сильных сейсмических толчка, похожих на взрывы, зафиксированы в Балтийском море в районе утечек на газопроводах «Северных потоков», сообщает вечером 27 сентября Reuters со ссылкой на Датскую геологическую службу.

Latitude Газопровод «Северный поток»

«Два сейсмических толчка, более напоминающих взрывы, чем землетрясения, зарегистрированы в понедельник на сейсмографических станциях в Дании, Швеции и Германии», — сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о подводных взрывах в районе утечек с газопроводов сообщили сейсмологи Швеции. МВД страны начало расследование, квалифицировав инцидент как «акт жесткого саботажа».

Резкое падение давления в газопроводах произошло 26 сентября.