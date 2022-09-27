Рим, , 21:41 — REGNUM Победившая на выборах партия «Братья Италии» намерена отменить так называемое «пособие по гражданству», заявил 27 сентября депутат Франческо Лоллобриджида.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Пособие по гражданству (по бедности) было введено в 2019 году по инициативе популистов. Граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу». Получателями пособия является более миллиона семей.

Ранее представители правых партий отмечали, что пособия не должны получать граждане, которые отказываются от предлагаемой им работы.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.