Вашингтон, 27 сентября 2022, 21:40 — REGNUM Американская рок-группа Pixies объявила о новом туре по Великобритании и странам Европы. Об этом 27 сентября пишет NME.

Группа Pixies
Группа Pixies
The Line Of Best Fit

Концертный тур под названием Come On Pilgrim… It’s Surfer Rosa запланирован на 2023 год в поддержку альбома Doggerel. Планируется, что шоу пройдёт в нескольких европейских городах с февраля по март.

ИА REGNUM напоминает, что Pixies уже отыграла шоу Come On Pilgrim… It’s Surfer Rosa в США и Австралии в 2022 году. Однако изначально тур должен был состояться в 2020 году, но из-за коронавируса его пришлось перенести.

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