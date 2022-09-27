Вашингтон, 27 сентября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Американская рок-группа Pixies объявила о новом туре по Великобритании и странам Европы. Об этом 27 сентября пишет NME.

The Line Of Best Fit Группа Pixies

Концертный тур под названием Come On Pilgrim… It’s Surfer Rosa запланирован на 2023 год в поддержку альбома Doggerel. Планируется, что шоу пройдёт в нескольких европейских городах с февраля по март.

ИА REGNUM напоминает, что Pixies уже отыграла шоу Come On Pilgrim… It’s Surfer Rosa в США и Австралии в 2022 году. Однако изначально тур должен был состояться в 2020 году, но из-за коронавируса его пришлось перенести.