27 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:42 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос журналиста о том, считает ли «безопасными» президент США Джо Байден американские города, где за последний год был зафиксирован всплеск преступности.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Во время регулярного брифинга репортер Fox News Питер Дуси сослался на официальную статистику, согласно которой преступность увеличивается во всех крупных городах страны. Он также напомнил о комментариях бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая подтвердила, что проблема преступности является самым слабым местом демократов в преддверии промежуточных выборов.

«Считает ли безопасными президент Байден крупные города Америки? Мы знаем, что в первой половине этого года число смертей и ограблений выросло примерно на 20 процентов, поэтому мне интересно, считает ли он крупные города Америки безопасными?» — спросил журналист.

«Послушайте, этот президент выделил историческое финансирование правоохранительным органам, чтобы они купили всё необходимое. И он сумел сделать это вопреки оппозиции со стороны республиканцев», — попыталась перевести тему Жан-Пьер, однако журналист продолжил давить и попросил однозначного ответа.

«Я не могу однозначно ответить «да» или «нет». Этот вопрос касается того, что он сделал… чтобы убедиться, что города… имеют финансирование и всё необходимое для защиты своего сообщества», — была вынуждена ответить Жан-Пьер.

Американские интернет-пользователи, многие из которых сами неоднократно становились свидетелями преступлений в США, бурно обсудили ситуацию. При этом многие осудили тот факт, что администрация Байдена отказывает открыто обсуждать проблему.

«Если бы Жан-Пьер считала города США безопасными, она бы так и сказала. Если кто-то задает такой простой вопрос, как «безопасны ли города США?», а в ответ получает отговорку, очевидно, что вопрос попал в больное место и ответ действительно «нет», — рассуждает Franklin’sFollower.

Карин Жан-Пьер The White House

«Если Байден не несет ответственности за резкий спад в нашей экономике и рост преступности, тогда, пожалуйста, объясните, почему страна процветала почти во всех отношениях, пока проводилась политика Трампа», — просит johnn707.

«Так работает политика. Если дела идут хорошо, нынешняя администрация будет приписывать все заслуги себе. Если дела идут плохо, то говорится, что это вина предыдущей администрации», — отвечает penitentpasser038.

«Они сами создали рост преступности и теперь не знают, как его исправить. А еще они не хотят этого признавать. Так же, как и с миграционным кризисом. Печально то, что люди всё равно будут голосовать за них», — отмечает Grunt970.

«Байден выделил $300 миллиардов, чтобы нанять больше сотрудников правоохранительных органов. Потратить больше денег, чтобы получить меньше результатов — вот план демократов», — иронизирует getreal99.

«Мы не можем жить в безопасности в Америке, пока у нас на границе разрастается иммиграционнй кризис», — напоминает stopandreflect.

«Трудно получить прямой ответ на вопрос, на который мы и так знаем ответ. Это «НЕТ». Надеюсь, что когда к власти придет республиканец, пресс-секретарь будет говорить прямо», — пишет BOB2016.

«К несчастью для демократов, инфляция является постоянным напоминанием об их неудачах. Каждый день нам об этом напоминают счета на заправках. Никакая риторика не заставит нас забыть об этом», — комментирует johnn707.

Цены на бензин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее сенатор-республиканец Джон Кеннеди упрекнул генерального прокурора США Меррика Гарланда в том, что министерство юстиции «проигрывает в борьбе с преступностью», в результате чего американский город Чикаго стал «крупнейшим в мире открытым тиром»

Напомним, что в Чикаго (штат Иллинойс), как рассказал главный комиссар городского управления полиции Дэвид Браун, за одни выходные этим летом было зафиксировано 83 огнестрельных ранения, 14 из которых оказались смертельными. Также в числе погибших оказались две девочки пяти и шести лет.

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