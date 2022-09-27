27 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили тяжёлое положение дел в Ницце, где жителей просят отказаться от отопительных услуг.

Елизавета Коробова, , 21:56 — REGNUM Информация, согласно которой некоторые жилищные товарищества Франции поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Жан-Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом (фрагмент)

Во внимание журналистов попало одно из товариществ в Ницце — французского курортного городка, руководство которого обратилось к местным жителям с просьбой отказаться от отопительных услуг, потому что поставщики тепла задирают тарифы из-за новых цен на газ. Имея на руках такой расклад, многие французы действительно готовы пересидеть надвигающуюся зиму в холоде, потому что они попросту не смогут расплатиться.

«Зачем в Ницце отопление? Там жара!» — удивляется Макс В.

Многие пользователи удивились, что даже в относительно тёплой Ницце люди серьёзнейшим образом обеспокоены вопросами отопления. Что уж говорить о центральной и северной части Франции, которые, как правило, подвержены непродолжительному, но тем не менее настоящему зимнему периоду.

«Зима даже в Ницце — это зима. Холодно в этот раз будет всем европейцам», — отметил Никита М.

«Да уж, кто бы думал, что Европа пробьёт такое дно. Так еще и свет на улице на ночь отключают. В России кому скажу, кто новостями не интересуется, вообще не верят. Всё ещё люди верят в этот бред про свободную и демократическую Европу. Всё, нет её», — поделилась своим мнением Ксения Г.

Европа мёрзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы считают, что руководство Франции попросту издевается над своими гражданами, выкручивая им руки и заставляя отказываться от отопления.

«Это просто кошмар, что западные власти со своими людьми творят. Просто ужас! Людям нет жизни там, потому что их просто заставляют замерзать! Вот куда власти смотрят, когда страна на грани гибели? Неужели их только Америка заботит и её интересы?» — задаётся вопросом Данила Я.

Часть людей не понимает, почему народ не обратит свой праведный гнев в сторону своих властителей.

«Французы, видимо, насмерть готовы замёрзнуть, лишь бы нациков поддержать», — считает Иван С.

«Так и немцев во Вторую мировую оправдывали, мол, они не отвечали за Гитлера. Тем не менее каялся за преступления Гитлера всё тот же немецкий народ. Вот и французы сейчас расплачиваются за поддержку киевского неонацистского режима и агрессии против Российской Федерации», — пишет Лия А.

Ряд пользователей указывает на то, что французы сами виноваты, что привели к власти откровенных русофобов, чьи действия привели к невероятному росту цен на газ. Другие же уверены, что простые французы не могут ничего поделать, ведь у них отобрали возможность решать свою судьбу.

«Сочувствую гражданам Франции. Народ-то тут при чём? Грёбаные руководители всех этих европейских стран задолбали уже!» — возмущается пользователь «Просто Общение».

«Простой народ жалко. Причём люди там многие всё понимают, но никак не могут повлиять на свою власть, которая преследует политические амбиции», — указывает Ксения Г.

Напомним, 27 сентября телеканал France TV опубликовал материал, согласно которому некоторые жилищные товарищества Франции поднимают вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ.

Читайте развитие сюжета: В Дании геологи заявили о сотрясениях в районе утечек на «Северных потоках»