Лондон, 27 сентября 2022, 21:26 — REGNUM Британская группа Spice Girls анонсировала расширенное издания своего альбома 1997 года Spiceworld. Об этом 27 сентября пишет NME.

Spice Girls
Spice Girls
Скриншот видео на YouTube

Новая версия пластинки приурочена к 25-летию коллектива. В альбом войдут оригинальные песни, а также бонус-треки, записи, не включённые в итоговую версию альбома, а также ранее не издававшиеся концертные записи из архива лейбла Virgin Records.

Ранее солистка Spice Girls Мелани Чисхолм (Melanie C) призналась, что подверглась сексуальному насилию в ночь перед первым концертом группы. По её словам, инцидент произошёл в Турции в 1997 году — мужчина, который должен был сделать артистке массаж в отеле, изнасиловал её.

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