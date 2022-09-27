Лондон, 27 сентября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Британская группа Spice Girls анонсировала расширенное издания своего альбома 1997 года Spiceworld. Об этом 27 сентября пишет NME.

Скриншот видео на YouTube Spice Girls

Новая версия пластинки приурочена к 25-летию коллектива. В альбом войдут оригинальные песни, а также бонус-треки, записи, не включённые в итоговую версию альбома, а также ранее не издававшиеся концертные записи из архива лейбла Virgin Records.

Ранее солистка Spice Girls Мелани Чисхолм (Melanie C) призналась, что подверглась сексуальному насилию в ночь перед первым концертом группы. По её словам, инцидент произошёл в Турции в 1997 году — мужчина, который должен был сделать артистке массаж в отеле, изнасиловал её.