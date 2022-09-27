Ньюкасл, Великобритания, 27 сентября 2022, 21:25 — REGNUM Футбольный клуб «Ньюкасл» сохраняет интерес к 25-летнему атакующему полузащитнику «Лестер Сити» и сборной Англии Джеймсу Мэддисону. Об этом 27 сентября сообщает издание The Times.

Форвард «Лестера» Джейми Варди
Форвард «Лестера» Джейми Варди
Pioeb

По информации источника, «сороки» планирует сделать предложение по трансферу английского полузащитника в зимнее трансферное окно. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Мэддисона в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Джеймс Мэддисон, выступая за «Лестер Сити», принял участие в шести турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.