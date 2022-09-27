Ньюкасл, Великобритания, 27 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ньюкасл» сохраняет интерес к 25-летнему атакующему полузащитнику «Лестер Сити» и сборной Англии Джеймсу Мэддисону. Об этом 27 сентября сообщает издание The Times.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

По информации источника, «сороки» планирует сделать предложение по трансферу английского полузащитника в зимнее трансферное окно. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Мэддисона в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Джеймс Мэддисон, выступая за «Лестер Сити», принял участие в шести турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.