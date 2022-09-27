Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций не будет направлять миссию для верификации итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил на брифинге 227 сентября представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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«Никакого участия в этом Организаций Объединённых Наций в какой-либо подобной форме не планируется», — сказал он.

Напомним, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией проходили с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых Херсонской и Запорожской областях.