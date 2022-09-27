Челябинск, , 21:19 — REGNUM У Туркмении имеется важное конкурентное преимущество. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом этой республики Сердаром Бердымухаме‌довым, сообщает пресс-служба правительства Южного Урала.

Туркмения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Восточная часть транспортного коридора «Север — Юг» проходит через Туркменистан, а Челябинская область в свою очередь находится на границе с Казахстаном», — сказал чиновник. И добавил, что этот коридор очень удобен для доставки в восточную часть России товаров из Китая и Индии через Иран и Туркмению.

Также Текслер отметил, что для челябинских производителей это является прямым логистическим путём на рынки Центральной Азии.

Отметим, делегация из Челябинской области посетила Туркмению. В состав бизнес-миссии вошли главы ведущих южноуральских компаний.