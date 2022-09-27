Таганрог, Ростовская область, , 21:19 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 сентября побывала с рабочей поездкой в Ростовской области, где приняла участие в запуске трамвайных маршрутов. Проект модернизации трамвайной сети Таганрога близок к завершению. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Новый трамвай в Таганроге Donland.ru

Модернизация трамвайной сети Таганрога прошла в два этапа. Было обновлено 50 единиц подвижного состава, восемь подстанций. Установлено 102 современных остановочных комплекса, завершено строительство диспетчерского пункта и депо. Обновленные маршруты соединили западную индустриальную и историческую части Таганрога.

«Низкопольные, удобные для посадки, для пассажиров, тихоходные. <…> Оценку этому проекту дали жители Таганрога. Они очень рады этому. Безусловно, проект доказал свою успешность, получилось замечательно. Совет Федерации курирует эту тему, мы взяли её в работу, чтобы полученный успешный опыт распространять на другие регионы», — сказала председатель Совфеда.

ИА REGNUM сообщало, что проект «Таганрогский трамвай» стартовал в 2021 году. Стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога, которая проводится в рамках концессионного соглашения, превысила 10 млрд рублей.