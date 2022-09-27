Тбилиси, 27 сентября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Грузинский политолог Гия Хухашвили 27 сентября на своей странице в социальной сети выступил с крайне пессимистическими прогнозами относительно прибывающих в Грузию российских граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Эти люди не покинут Грузию и не будут покидать её до окончания войны [в бывш. УССР], что произойдёт не скоро. По приблизительным оценкам, к зиме мы можем получить в Грузии 100-150 тысяч агрессивных русских, большинство из которых останутся без финансов, потому что сегодняшняя волна, в отличие от предыдущей, не принадлежит к среднему классу, просто спасается от войны. Я хотел сделать для вас вывод — с какими демографическими, социальными, криминальными рисками, рисками государственной безопасности и, в конечном счете, политическими рисками может столкнуться страна, если мы оставим эту моральную катастрофу на фоне войны в [бывш. УССР]…», заявил политолог.

Напомним, что МВД Грузии оценило количество въехавших за последние 10 дней в страну российских граждан в 78 742 человек. Оппозиция же называет цифры в несколько раз большие.