Рим, , 21:14 — REGNUM Итальянская группа Maneskin выпустит новую песню под названием The Loneliest. Об этом 27 сентября пишет NME.

Группа Maneskin Цитата из видеоинтервью

Релиз сингла назначен на 7 октября 2022 года. The Loneliest последует за последним синглом группы Supermodel, который вышел в мае.

Ранее участники Maneskin стали обладателями премии MTV VMA 2022. Коллектив выиграл в номинации «Лучшая альтернативная песня года» — победу принёс хит I Wanna Be Your Slave.

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