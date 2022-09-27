Рим, 27 сентября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Итальянская группа Maneskin выпустит новую песню под названием The Loneliest. Об этом 27 сентября пишет NME.

Цитата из видеоинтервью Группа Maneskin

Релиз сингла назначен на 7 октября 2022 года. The Loneliest последует за последним синглом группы Supermodel, который вышел в мае.

Ранее участники Maneskin стали обладателями премии MTV VMA 2022. Коллектив выиграл в номинации «Лучшая альтернативная песня года» — победу принёс хит I Wanna Be Your Slave.