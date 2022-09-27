София, 27 сентября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. По меньше мере три человека погибли в результате удара молнии в центре столицы Болгарии, 27 сентября сообщает БНР.

Максим Воробьев. Дуб, раздробленный молнией. 1842

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в районе одной из автобусных остановок. Электрический разряд пришелся на металлический каркас структуры.

Еще несколько пострадавших в срочном порядке доставили в больницу.

Напомним, 27 сентября на Софию и окрестности болгарской столицы обрушился сильнейший за последние 50 лет шторм. Сообщается о затоплении нескольких станций метро, городских улиц и парков, а также о десятках поваленных деревьев.