Богота, , 21:13 — REGNUM Колумбийская певица Шакира (Шакира Изабель Мебарак Риполь) предстанет перед судом в Испании по подозрению в шести налоговых преступлениях. Об этом пишет издание Reuters.

Шакира Цитата из видеоинтервью

Общая сумма налогов, который артистка не заплатила в бюджет Испании, оценивается следователями в 14,5 млн евро. Дата начала слушаний не уточняется.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, испанская прокуратура обвинила Шакиру в неуплате налогов с 2012 по 2014 год. Прокуратура требует приговорить певицу к восьми годам и двум месяцам лишения свободы, а также наложить штраф в размере 23 млн евро.

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