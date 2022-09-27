Салехард, 27 сентября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В Салехарде активисты формируют базу данных о 569 сохранившихся на старом кладбище захоронений. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

пресс-служба горадминистрации Салехарда Состояние старого кладбища Салехарда

Активисты уже сфотографировали все опознаваемые могилы, повесили на них номерные бирки. В базу данных внесут фамилии и годы жизни погибших. Это даст возможность в будущем идентифицировать захоронения.

«Надгробия стремительно разрушаются, поэтому сейчас крайне важно не упустить момент. Могилы заслуженных людей, в числе которых огромное количество ветеранов и тружеников тыла, должны быть в достойном состоянии. На могилах героев должны стоять обелиски, а не сгнившие оградки вокруг не опознаваемых холмиков», — считает депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев.

Среди активистов. помогающих формировать базу данных — сотрудники ООО «КИТ» и Музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского, а также волонтёры из отделения «Молодо гвардия Единой России» Салехарда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Джейрахском районе Ингушетии подмытый водой древний могильник угрожает жизни живых.