27 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Николай Чеканов, , 22:21 — REGNUM В конце 1950-х в СССР произошёл переворот в архитектуре, утвердивший новый стиль — советский модернизм. Этот переворот дал новые возможности советскому монументально-декоративному искусству, предложив самые разнообразные способы его включения в новые и существующие постройки. В этой статье мы проведём обзор советского монументально-декоративного наследия Архангельска.

Советский щит в честь СБСЕ (ОБСЕ) Николай Чеканов © ИА REGNUM

Наибольшее взаимопроникновение архитектуры и искусства было достигнуто в индивидуальных проектах общественных зданий. Монументально-декоративные элементы закладывались в их проекты вместе со всей инженерией. Конкретные примеры таких зданий — ансамбль площади Ленина и улицы Энгельса (сейчас — улица Воскресенская), отдельные здания в центральной части города и на периферии, включающие административные и учебные здания. Яркий пример полного синтеза архитектуры и искусства — кинотеатр «Русь» 1977 года постройки. Здание кинотеатра и мозаики немыслимы друг без друга.

Алюминий и световые плафоны торгового центра на бывшей улице Энгельса Николай Чеканов © ИА REGNUM

Чеканные сюжеты — радиотелескоп. Николай Чеканов © ИА REGNUM

Советский гражданин Николай Чеканов © ИА REGNUM

Советский космонавт Николай Чеканов © ИА REGNUM

Самым массовым проявлением монументально-декоративной работы в Архангельске стал заводской декор железобетонных панелей жилых домов массовых серий. Пятиэтажные дома второго и последующих поколений стремились делать с максимальной вариантностью панелей. На растворе оказывались керамическая плитка, стекло, всё это составляло бесчисленные вариации орнаментов. Разнообразие панелей разбило монотонность пятиэтажных домов, дало возможность делать их в различных цветовых темах. С панелями сочетали различные виды ограждений балконов и лоджий, часто обращаясь к дереву. Разнообразие облика иногда дополнялось изменениями проекта — разнообразными решениями остекления тёплых лестниц и нишами. Позднесоветские архангельские жилые серии могут похвастаться эркерами. Вариантность основного жилого фонда была особо важной на Севере с длинной зимой. Стройкомплекс и власти старались уберечься от монотонности и по возможности измельчить и приблизить архитектуру к человеку через материал.

Дома более девяти этажей помимо применения разноцветных панелей также получали панели, составляющие крупные сюжеты. Такие сюжеты монтировались на хорошо просматриваемых, высотных частях фасадов.

Отдельный специфический пример — деревянные многоквартирные дома 1960-х — 1970-х, декорированные тематическими деревянными орнаментами, композициями и надписями. Из таких зданий состоит застройка острова Краснофлотский. На подобных и более старых, довоенных постройках также нашли распространение деревянные щиты с ручной росписью от художественных артелей. Сюжеты панно — социальная, политическая и народнохозяйственная агитация. Применялась активная колористика фасадов.

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Продолжая тему дерева, упомянем пример использования деревянных объёмных панно снаружи модернистских зданий — Дворец спорта профсоюзов. И регулярные примеры использования дерева в интерьерах самых знаковых сооружений — железнодорожного вокзала, совмещённого морского-речного вокзала, Центрального рынка. Также важно не забыть к упоминанию композиции из стали под покраску, а также из полированной нержавеющей стали. Интересна чеканка по алюминию в оформлении магазинов «Океан» и «Орбита» в стилобате на бывшей улице Энгельса, а также юбилейные барельефы «Архангельск 400» на торцах жилых домов над этими магазинами.

Деревянные поморские мотивы на Дворце спорта профсоюзов. Николай Чеканов © ИА REGNUM

Стальная стела Центрального рынка в период белых ночей. Николай Чеканов © ИА REGNUM

Интерьер железнодорожного вокзала Архангельск. Николай Чеканов © ИА REGNUM

Движение по включению монументально-декоративных приёмов в городскую среду было особенно усилено перед празднованием 400-летия Архангельска в 1984 году. Соответствующий юбилейный декор был подарком к полной реконструкции города, о которой мы писали в прошлом материале. Однако примеры новых мозаик, вывесок, работы с панелями появлялись и после, вплоть до развала Советского Союза. Власти и их подрядчики занимались актуализацией советского Архангельска до начала 1990-х. Так, сданный в 1984 году автовокзал получил мозаичное панно в начале 1990-х.

В заключении отметим, что архангельский синтез архитектуры и монументально-декоративного искусства родился в специфических северных условиях. Ему присуща сдержанность и одновременно неожиданность решений. Здесь ощущается сходство с природой севера. Долгая монотонная зима сменяется выплеском цвета летом. Так и жилая среда при первом признаке скуки вдруг разрывает её неожиданными панелями, мозаикой или другими средствами монументалистики. В Архангельске и вокруг него невозможно найти безвкусные и кустарные примеры монументально-декоративного искусства советского периода. Начиная от сельского агитщита до полнофасадного мозаичного панно всё выполнялось на высоком художественном уровне, с чувством вкуса и меры.

Советский щит в честь СБСЕ (ОБСЕ) Николай Чеканов © ИА REGNUM

Техника исполнения Николай Чеканов © ИА REGNUM Техника исполнения Николай Чеканов © ИА REGNUM

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