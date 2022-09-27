Краснодар, 27 сентября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил максимально оперативно отработать обращение военного корреспондента Александра Сладкова и обеспечить добровольческий отряд «Барс» всем необходимым. Об этом глава Кубани написал в своём телеграм-канале 27 сентября.

Vsko.ru Казачий отряд «Кубань»

Военкор посетовал, что у бойцов кубанского добровольческого отряда «Барс», принимающих участие в специальной военной операции на территории бывш. УССР, не хватает вещей первой необходимости.

«Дал поручение своему заместителю Александру Власову оперативно разобраться, в чём нуждаются военнослужащие. Если чего-то действительно не хватает, максимально быстро оказать помощь», — уточнил Кондратьев.

ИА REGNUM сообщало, что казаки отряда «Кубань», сформированного из казаков Краснодарского края и Ростовской области, находятся на передовой и ведут упорные бои с врагом.