Бишкек, , 21:02 — REGNUM Закон о легализации имущества крайне выгоден киргизским коррупционерам, хранящим свои деньги в оффшорах. Об этом заявил депутат Султанбай Айжигитов на заседании комитета по бюджету и фискальной политике парламента Киргизии.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, нечистые на руку чиновники хотят как можно скорее протолкнуть этот законопроект и легализовать свои незаконные доходы, поскольку опасаются, что против Киргизии введут санкции, и они лишатся этих активов.

Читайте также: Власти Киргизии хотят устроить амнистию «теневых» доходов

Также парламентарий отметил, что если согласно официальным данным, до 30% доходов находятся «в тени», то в реальности эта цифра в два раза выше — неофициальными являются 60% — 70%.

«У нас в стране любой человек, который хочет работать в открытую, в итоге всегда прогорает», — констатировал Айжигитов.

Читайте также: Спецслужбы Киргизии нашли у судьи 74 элитные квартиры