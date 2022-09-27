Майами-Бич, США, , 20:58 — REGNUM Популярный рэпер Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) выставил на продажу свой дом в Майами-Бич (США). Об этом сообщает портал The Real Deal.

Lil Wayne Цитата из видеоинтервью

Как сообщает источник, музыкант требует $29,5 млн за особняк с семью спальнями, девятью ванными комнатами и двумя уборными. Примечательно, что в 2017 году Lil Wayne приобрёл данный объект за значительно меньшую сумму — $17 млн.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Граймс (Клэр Буше) призналась, что планирует сделать татуировку на лице. По словам певицы, она собирается нанести изображение белыми чернилами, однако до сих пор не определилась с рисунком.

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