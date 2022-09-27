Нижний Новгород, , 20:57 — REGNUM Жители Нижегородской области в последние месяцы изменили свои предпочтения и теперь предпочитают покупать смартфоны китайских брендов, передаёт «Время Н» со ссылкой на статистику торговых сетей.

Xiaomi Jon Russell

Сейчас доля произведённых в Китае мобильных телефонов и компьютерных планшетов уже превышает 60% от общего объёма продаж.

При этом наибольшим спросом стали пользоваться «бюджетные» смартфоны — стоимостью от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Безусловным лидером продаж в Нижегородской области стал Xiaomi. Затем следуют Realme и Samsung. Причём последний потеснил продукцию компании Apple — спрос на «Айфоны» в регионе значительно снизился по сравнению с 2021 годом.

Чуть меньшей популярностью у нижегородцев бренды POCO и TECNO. А Honor и Huawei окончательно исчезли из продажи.

Также стало известно о том, что продажи и спрос на новые смартфоны в Нижегородской области сократились на 13%, но при этом средний чек вырос на 17%.