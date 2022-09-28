Тбилиси, , 01:27 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили и министр внутреннних дел Вахтанг Гомелаури провели встречу, посвящённую ситуации на границе с Россией, сообщает 27 сентября администрация главы грузинского государства.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Президент приветствовала распространение министерством внутренних дел информации о въезде граждан из России в Грузию. В ходе встречи президент получила исчерпывающую информацию по этому вопросу и отметила, что важно, чтобы общественность обладала такой информацией по волнующему её вопросу. Однако также важно, чтобы правительство использовало все механизмы, в том числе формат Совета национальной безопасности, для того, чтобы избежать вопросов в обществе, чтобы было ощущение, что риски учтены и все рычаги задействованы», — говорится в опубликованном заявлении президентской администрации.

Напомним, что по официальным данным МВД Грузии за последние 10 дней в страну въехало около 80 000 российских граждан. В свою очередь, грузинская оппозиция называет цифру в 250 000 человек.