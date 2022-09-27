Нижний Новгород, 27 сентября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области, призванные в Вооружённые силы в рамках объявленной в России частичной мобилизации, смогут получить ряд налоговых и медицинских льгот. Об этом пишет в своём телеграм-канале спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Алексей Белобородов Нижний Новгород

По его словам, военным полагаются бесплатный проезд, обеспечение продовольствием, страховка, а после увольнения в запас получат право на поступление вне очереди в высшие учебные заведения или колледжи.

Также глава законодательного собрания отмечает, что участники специальной военной операции станут обладателями статуса ветерана боевых действий, для которых предусмотрена компенсация половины затрат на съём жилья, освобождение от налогов на имущество и землю (не менее 6 соток).

«Мобилизованные граждане получат возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Им будет предоставлено право дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному», — подытожил он.