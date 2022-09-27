Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Версию о саботаже или намеренном повреждении «Северного потока» не подтверждают в США, сообщил 27 сентября журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM©

Заявив о том, что ведётся расследование утечек на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», глава Госдепа сказал, что пока американская сторона не готова подтвердить первоначальные сообщения о том, «что это могло быть результатом атаки или саботажа того или иного рода».

«Но если они будут подтверждены, то, очевидно, это не отвечает ничьим интересам, — сказал Блинкен. — Я так понимаю, что утечки не окажут значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 сентября стало известно о повреждениях на двух нитках СП и одной — СП-2. Повреждения произошли в исключительной экономической зоне Дании.

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