Брянка, ЛНР, 27 сентября 2022, 20:51 — REGNUM Три человека убиты и один получил ранения в результате обстрела города Брянка в ЛНР ракетами американской РСЗО HIMARS, сообщает вечером 27 сентября правительство республики в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела города Брянка три человека погибли и ещё один получил ранения», — указано в сообщении властей ЛНР.
Кроме того, в результате ракетного удара повреждены учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, школа искусств, многоквартирные дома и частные домовладения, а также газовая инфраструктура района.
В ходе обстрела по Брянке было выпущено 12 ракет.
Напомним, целеуказание для реактивных снарядов РСЗО HIMARS осуществляется и контролируется с помощью спутниковых навигационных систем, поэтому обстрел жилых кварталов не может произойти «по ошибке».
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