Брянка, ЛНР, 27 сентября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Три человека убиты и один получил ранения в результате обстрела города Брянки в ЛНР ракетами американской РСЗО HIMARS, сообщает вечером 27 сентября правительство республики в своем Telegram-канале.

Defense. gov HIMARS

«В результате обстрела города Брянка три человека погибли и ещё один получил ранения», — указано в сообщении властей ЛНР.

Кроме того, в результате ракетного удара повреждены учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, школа искусств, многоквартирные дома и частные домовладения, а также газовая инфраструктура района.

В ходе обстрела по Брянке было выпущено 12 ракет.

Напомним, целеуказание для реактивных снарядов РСЗО HIMARS осуществляется и контролируется с помощью спутниковых навигационных систем, поэтому обстрел жилых кварталов не может произойти «по ошибке».