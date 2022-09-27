Нижний Новгород, , 20:45 — REGNUM Каждого мобилизованного жителя Нижегородской области обеспечат современным оружием и средствами индивидуальной бронезащиты. Об этом пишет в своём телеграм-канале председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин.

Автомат АК-103 Vitaly V. Kuzmin

По его словам, также предусмотрена выдача мобилизованным комплекта качественной зимней одежды.

Также Люлин сообщил о том, что пришедшую в негодность форму военным будут менять вне зависимости от срока её эксплуатации.

В то же время, как отмечает спикер нижегородского парламента, за сохранность вооружения и спецодежды будет отвечать сам мобилизованный.