Нижний Новгород, 27 сентября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Каждого мобилизованного жителя Нижегородской области обеспечат современным оружием и средствами индивидуальной бронезащиты. Об этом пишет в своём телеграм-канале председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин.

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По его словам, также предусмотрена выдача мобилизованным комплекта качественной зимней одежды.

Также Люлин сообщил о том, что пришедшую в негодность форму военным будут менять вне зависимости от срока её эксплуатации.

В то же время, как отмечает спикер нижегородского парламента, за сохранность вооружения и спецодежды будет отвечать сам мобилизованный.