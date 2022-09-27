Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Американская актриса Элизабет Мосс рассказала о своей первой роли в кино. Её слова приводит издание Entertainment Weekly.

Элизабет Мосс Кадр из интервью на телевидении

По словам артистки, впервые она сыграла в фильме Берта Кеннеди «Коммандо из пригорода», который вышел в 1991 году. «Мне было восемь лет, я устроилась на работу, и это было круто, а Халк Хоган был настоящей звездой. Мне досталась маленькая роль и небольшая задача, но я всё равно отнеслась к этому очень серьёзно. Точно также как к чему-либо в «Рассказе служанки», — добавила Мосс.

Напомним, 14 сентября 2022 года состоялась премьера пятого сезона сериала «Рассказ служанки». Главную роль в шоу исполняет Элизабет Мосс.

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