Тбилиси, , 21:11 — REGNUM МВД Грузии опубликовало официальные цифры количества въехавших за последние дни на территорию страны российских граждан, сообщает 27 сентября police. ge.

КПП Верхний Ларс Sktu.customs.gov.ru

Всего за 10 дней, с 17 по 26 сентября, в Грузию въехало на автотранспорте и прошло пешком 78 742 гражданина России.

«В целях эффективного управления возросшим потоком из Российской Федерации на пограничном пункте пропуска «Дарьял» дополнительно развернуты полицейские группы для проведения процедур пограничного миграционного контроля, а также для обеспечения общественного порядка вблизи пункта пропуска и предотвращения возможных нарушений. В то же время соответствующее подразделение Службы государственной безопасности постоянно присутствует на пограничном пункте пропуска в целях обеспечения безопасности и выявления рисков. Процедуры пограничного контроля осуществляются с особым вниманием, в полном соответствии с действующим законодательством Грузии», — говорится в заявлении МВД.

Полицейское ведомство отметило, что увеличилось число российских граждан, которым запретили въезд на территорию Грузии.

«Пограничная служба принимает решение о предоставлении или отказе во въезде иностранному гражданину в результате оценки различных факторов и обстоятельств. Например, она учитывает соответствие имеющихся у человека документов цели поездки, достаточную сумму денежных средств во время его пребывания в Грузии и отъезда из Грузии, период его пребывания в стране в прошлом и т.д. Соответственно, если этот стандарт является нарушенным, правоохранители на месте выясняют возможные причины отказа и условия обжалования этого решения. В целях выявления лиц, подверженных риску, в пунктах пересечения границы, досмотра/опроса граждан и в условиях увеличения количества людей, обустройство пунктов пересечения границы и дорожной инфраструктуры приводит к определенному количеству очередей во время движения, что, параллельно, требует увеличения периода времени для регистрации», — сообщило МВД Грузии.

Напомним, что грузинская оппозиция заявила о 250 000 российских граждан, въехавших в Грузию, и на этом основании потребовала закрыть границы страны для приезжающих из России.