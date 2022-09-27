Тбилиси, 27 сентября 2022, 21:11 — REGNUM МВД Грузии опубликовало официальные цифры количества въехавших за последние дни на территорию страны российских граждан, сообщает 27 сентября police. ge.

КПП Верхний Ларс
КПП Верхний Ларс
Sktu.customs.gov.ru

Всего за 10 дней, с 17 по 26 сентября, в Грузию въехало на автотранспорте и прошло пешком 78 742 гражданина России.

«В целях эффективного управления возросшим потоком из Российской Федерации на пограничном пункте пропуска «Дарьял» дополнительно развернуты полицейские группы для проведения процедур пограничного миграционного контроля, а также для обеспечения общественного порядка вблизи пункта пропуска и предотвращения возможных нарушений. В то же время соответствующее подразделение Службы государственной безопасности постоянно присутствует на пограничном пункте пропуска в целях обеспечения безопасности и выявления рисков. Процедуры пограничного контроля осуществляются с особым вниманием, в полном соответствии с действующим законодательством Грузии», — говорится в заявлении МВД.

Полицейское ведомство отметило, что увеличилось число российских граждан, которым запретили въезд на территорию Грузии.

«Пограничная служба принимает решение о предоставлении или отказе во въезде иностранному гражданину в результате оценки различных факторов и обстоятельств. Например, она учитывает соответствие имеющихся у человека документов цели поездки, достаточную сумму денежных средств во время его пребывания в Грузии и отъезда из Грузии, период его пребывания в стране в прошлом и т.д. Соответственно, если этот стандарт является нарушенным, правоохранители на месте выясняют возможные причины отказа и условия обжалования этого решения. В целях выявления лиц, подверженных риску, в пунктах пересечения границы, досмотра/опроса граждан и в условиях увеличения количества людей, обустройство пунктов пересечения границы и дорожной инфраструктуры приводит к определенному количеству очередей во время движения, что, параллельно, требует увеличения периода времени для регистрации», — сообщило МВД Грузии.

Напомним, что грузинская оппозиция заявила о 250 000 российских граждан, въехавших в Грузию, и на этом основании потребовала закрыть границы страны для приезжающих из России.