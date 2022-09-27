Ижевск, 27 сентября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Полиция усилила меры безопасности после нападения на школу в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Росгвардия в усиленном режиме патрулирует образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. С работниками охранных предприятий проводят дополнительный инструктаж, проверяется работоспособность охранной сигнализации и кнопок вызова экстренных служб.

Созданы круглосуточные резервные патрули, все силы приведены в состояние повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, после стрельбы в школе №88 в Ижевск прибыл полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Он призвал усилить меры безопасности во всех учебных заведениях округа.

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