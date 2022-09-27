Сургутский район, Югра, 27 сентября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры перевыполнен план по частичной мобилизации. Об этом глава района Андрей Трубецкой «СургутИнформ-ТВ».

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Мобилизация в Ханты-Мансийске

«В плане для Сургутского района требовалось 210 человек, а явилось 217», — подчеркнул глава района.

Изданию Муксун. fm в военкомате по Сургуту и Сургутскому району уточнили, что мобилизованные будут отправлены на сборный пункт в Пыть-Яхе, где они пройдут переподготовку в зависимости от военно-учётной специальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Мобилизации подлежат те, кто служил в армии и имеет боевой опыт.